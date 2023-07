Outra vez noivos 13 anos depois. Ricardo Pereira e a mulher renovam os votos

O ator Ricardo Pereira e a mulher, Francisca Pereira, voltaram a casar-se, 13 anos depois, com a renovação de votos.

Esta segunda-feira, 17 de julho, Ricardo Pereira e a mulher, Francisca Pereira, voltaram a casar-se. Há 13 anos, oficializaram a relação e, no dia que marca a data do casamento, decidiram renovar os votos.

Mas a celebração não aconteceu só na segunda-feira. As comemorações iniciaram no final de semana, com amigos e familiares do casal, reunidos no Alentejo, com muita animação e festa.

No início do dia 17, a mulher do ator partilhou uma fotografia no Instagram, onde escreve: “Casava-me contigo todos os dias”.

Na cerimónia de renovação dos votos, Francisca voltou a vestir branco e o casal contou com a presença dos três filhos: Vicente, de 11 anos, Francisca, de nove anos, e Julieta, de cinco anos.

Entre os convidados presentes, destacou-se a atriz brasileira Grazi Massafera e outros rostos como Raquel Strada, Cláudia Vieira, Inês Castel-Branco e Pimpinha Jardim.