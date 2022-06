Paula Marcelo revela que já pensou em suicídio

Paula Marcelo foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha esta terça-feira, 14 de junho, e recordou um dos períodos mais negros da sua vida.

Numa conversa muito pessoal, a atriz confessou no vespertino “Goucha”, na TVI, que pensou em cometer suicídio na adolescência.

“Tive uma depressão… foi a revolta dos 16, não gostam da vida, não gostam de nada e tentei o suicídio nessa altura, mas passou”, começou por confessar.

De seguida, a intérprete revelou como lidou com o problema: “Tive que fazer terapia, não me deixaram sair do hospital sem ajuda (….)”.

“No fundo eu não sabia o meu caminho, estava completamente perdida, não sabia o que queria e portanto como não sabia não me sentia bem neste mundo”.

Apesar de não ter terminado a terapia, Paula Marcelo referiu que foi algo fundamental para a sua recuperação: “A terapia deu-me ferramentas, descobri-me e o teatro ajudou, fiz teatro amador e foi aí que eu comecei a gostar”.