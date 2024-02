Pedro Hossi faz ciclismo e surf para esquecer vilão de novela

O ator Pedro Hossi vive intensamente um homem violento na ficção e tem uma terapia muito própria para esquecer a personagem.

Um olhar ameaçador, um braço apertado, um estalo na cara e um tiro disparado: na novela “Senhora do Mar”, “Alex” é um homem violento que persegue a mulher, “Joana” (Sofia Ribeiro), que foge do pesadelo e refugia-se na ilha Terceira, nos Açores.

Pedro Hossi, que dá vida ao vilão do enredo da SIC, explica agora como consegue despir uma personagem tão intensa no dia a dia. O ator faz “ciclismo e surf”, na linha de Cascais, modalidades que o ajudam a “relaxar”. “Vou de bicicleta de Paço de Arcos até Cascais, faço mais de 30 quilómetros”, conta o ator em conversa com a N-TV. A opção pelas duas rodas substituiu a corrida, que era habitual, mas que ficou de lado depois de Pedro Hossi ter descoberto “duas hérnias” que o impedem de correr.



Sobre a novela, o intérprete elogia o enredo e a protagonista. “No primeiro episódio vimos uma relação a implodir, o que acabou por ser um desafio porque não tivemos acesso aos bons momentos deste casal, quando a história arranca eles estão num ponto sem retorno”, lembra o ator. “Tem sido ótimo, a personagem é intensa, contracenar com a Sofia, que é uma atriz de quem sou fã e de quem gosto muito, é excelente”.



Pedro Hossi descreve-se como “uma pessoa muito tranquila” e explica a “caixa de ferramentas” que usa na ficção. “Permite-nos ter acesso a quase todas as emoções. Esta personagem é muito distante de quem eu sou, mas todos nós somos capazes de tudo, acredito mesmo nisso”, frisa o artista. “Acredito que temos o bom, o mau, o muito bom e o muito mau”.



No dia a dia, o ator descreve-se como “tranquilo e passivo”. “Gosto de ser assim, sou observador, estou bem no meu canto, mas depois, entre o ‘ação’ e o ‘corta’, esta profissão permite-me viver realidades completamente diferentes, como é um caso de um homem que é violento, pratica violência física e emocional, e isso também é uma das belezas da minha profissão”.



Pedro Hossi conversou com a N-TV em Angra do Heroísmo, à margem da apresentação da novela, e conta que a “primeira experiência nos Açores foi muito rápida”. “Só estive cá um dia para a apresentação, mas em breve vou gravar cá e estou mesmo super-curioso”, diz, à despedida.