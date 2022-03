Pedro Teixeira viaja até à Polónia para ajudar os refugiados da Ucrânia

Pedro Teixeira está de viagem para Polónia para ajudar os refugiados que conseguiram fugir da Ucrânia depois da invasão russa aquele país.

Depois de Miguel Cristovinho ter arrancado de carrinha em direção ao território polaco para ajudar os refugiados da guerra, foi a vez do ator e apresentador da TVI seguir viagem para o local, tal como adianta a revista “TV7 Dias”, que cita um amigo do intérprete.

“Este é o Pedro Teixeira! Todos o conhecem da televisão, mas para nós é ‘apenas’ um grande amigo. Hoje, enquanto regressávamos em família de uma semana de férias (à qual ele não foi porque teve de ficar a trabalhar), fizemos uma videochamada emocionante com ele a contar um pouco do seu programa deste fim de semana”, partilhou a revista, citando o amigo do artista.

“Não tem tempo para férias, mas tem tempo para ajudar. Tenho muito orgulho neste meu amigo… São pessoas assim que quero que as minhas filhas tenham como exemplo!” pode ler-se ainda na publicação do alegado amigo no Twitter, citado pela “TV7 Dias”.

Até ao momento, nas redes sociais, Pedro Teixeira ainda não publicou qualquer referência à viagem até à Polónia. Ao contrário de Miguel Cristovinho que tem partilhado diversos detalhes com os seguidores no Instagram.

Aquando da sua partida, o cantor dos D.A.M.A. anunciou que seguia acompanhado por um grupo de amigos. “Seis miúdos com boa vontade e duas carrinhas cheias de roupa, comida, produtos de bebé e material farmacêutico”, referiu.