“Pipoca” e Manuel Luís Goucha apontados para apresentadores do “Big Brother”

Nem Teresa Guilherme nem Cláudio Ramos: ao que tudo indica, a “Pipoca Mais Doce” e Manuel Luís Goucha lideram a corrida para a apresentação do “reality show” da TVI.

A “blogger” Ana Garcia Martins e o conhecido apresentador são apontados como a dupla escolhida por Cristina Ferreira para conduzir o programa que irá começar no próximo dia 12 de setembro, na TVI, avança a revista “TV Mais”.

Para Manuel Luís Goucha este não é um formato novo, uma vez que, em 2018, esteve encarregue das galas de domingo à noite da “Casa dos Segredos 7”. A novidade deste novo programa será, de acordo com a publicação da revista, Ana Garcia Martins, que estará ao lado do apresentador na condução do programa.

Ao que tudo indica, Goucha será o número dois do formato, podendo dar opiniões durante as galas e eventualmente falar para dentro da casa. Ainda segundo a “TV Mais”, a “Pipoca” acumula ainda os “Diários” e os “Extra” do formato.

Cláudio Ramos era uma das opções para a apresentação do “Big Brother”, no entanto, de acordo com a revista, o apresentador estará bastante focado no programa da manhã e Cristina Ferreira prefere que este se mantenha dessa forma, sem acumular dois formatos.