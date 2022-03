“Pipoca” já definiu o preço para entrar no “Big Brother Famosos”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, assumiu que entraria no “Big Brother Famosos”, que já foi anunciado pela TVI… por um milhão de euros.

A influenciadora digital esteve no programa “Wi-Fi”, da RFM, com o colega do podcast “Separados de Fresco”, David Cristina, com quem vai lançar um livro sobre dicas de divórcio.

Durante a rubrica “Tapa na Cara”, após David Cristina falhar o valor que a colega pediria para entrar no “BB Famosos”, dizendo 500 mil euros, “Pipoca” revelou, de forma perentória: “Por um milhão estou lá”.

Atualmente, Ana Garcia Martins faz parte do elenco dos comentadores do “Big Brother 2021”. Além de participar nos espaços de análise ao formato da TVI, a “influencer” também integra as galas de domingo à noite conduzidas pelos apresentadores Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

Longe do pequeno ecrã, a influenciadora digital lançou, em conjunto com David Cristina, o livro com base no podcast “Separados de Fresco”, que oferece a versão dos dois autores sobre o divórcio.

Recorde-se que, depois de ter surgido em junho, Ana Garcia Martins anunciou, em novembro, que chegaram ao fim as gravações do podcast.