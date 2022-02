“Pipoca Mais Doce” faz revelação sobre “Separados de Fresco”

“A Pipoca Mais Doce” recorreu às redes sociais para fazer uma revelação sobre o podcast “Separados de Fresco”, que tem em conjunto com David Cristina.

O podcast surgiu em junho deste ano e, agora, transforma-se em livro. De acordo com a “blogger” esta “obra literária” oferece a versão dos dois influenciadores digitais sobre o divórcio.

“Quando, em 1937, o David Cristina e eu decidimos lançar um podcast sobre separações/divórcios, estávamos muito longe de imaginar que geraria tanta empatia (ou pena nossa, vá). E que teríamos tanta gente a ouvir (já vamos em mais de um milhão de downloads). E que teríamos espetáculos ao vivo, salas esgotadas. E que… teríamos um livro!” começou por escrever.

“Nos últimos tempos, e no meio de muita loucura, conseguimos arranjar tempo para fazer nascer uma ‘obra literária’ (atenção às aspas, não queremos estar aqui a vender gato por lebre). E é assim que o nosso ‘Separados de Fresco’ chega agora em versão papel. Traz a minha versão e a do David sobre uma data de temas ligados ao divórcio (sendo que nenhum de nós leu ainda a parte do outro… me-do!) e – para dar um ar mais sério à coisa – acrescentámos ainda uma entrevista a uma advogada, a uma terapeuta de casal e a um Pedopsiquiatra”, acrescentou.

“Pessoalmente, acho que está mesmo, mesmo giro, mas claro que só posso falar por mim, não ponho as mãos no fogo pelo Davidinho. O livro chega às livrarias a 25 de Novembro, mas já está em pré-venda nos sites da Bertrand, Fnac e Wook (compram agora, recebem em casa no dia do lançamento). Muito obrigada à Contra Ponto pelo convite, de facto há gente que não sabe no que se mete. E o feliz que eu estou com esta pequena maravilha?” rematou.

Na caixa de comentários os elogios multiplicaram-se. “Que maravilha” ou “O meu já está pré-comprado!” são algumas das mensagens escritas pelos seguidores.