Primeira gala do “Big Brother 2024” ao rubro. Veja as imagens

Estreou este domingo, 24 de março, a nova edição do “Big Brother”, em que Cláudio Ramos é o anfitrião. Confira as imagens da gala.

Depois do “Big Brother – Desafio Final”, Cláudio Ramos assume, uma vez mais, a condução do “reality show”.

Este domingo, 24 de março, estreou o “Big Brother” que conta com mais um leque de 20 concorrentes e uma nova dupla de comentadores – Francisco e Márcia Soares.

Durante a semana, o público escolheu Ilona Matciychuck e Alexandre Ferreira foram escolhidos pelo público para entrar na “casa mais vigiada do país”. Os atuais concorrentes defrontaram-se com adversários no “Big Brother – A Escolha”, conduzido por Maria Botelho Moniz.

Após a primeira gala, o anfitrião, Cláudio Ramos, rumou para um destino de férias ainda desconhecido. Cristina Ferreira irá manter-se sozinha à frente do “Dois às 10”, durante a próxima semana.