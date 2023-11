Primeiras reações à entrada de Marina Machete no top 20 de Miss Universo

Marina Machete, primeira mulher transgénero portuguesa a participar no concurso Miss Universo, fez história ao classificar-se nas 20 semifinalistas.

Marina Machete, a jovem de Palmela, fez história no concurso Miss Universo. Aos 28 anos, Marina tornou-se a primeira mulher transgénero a representar, num panorama internacional, Portugal num concurso de beleza.

A hospedeira de bordo classificou-se entre as 20 semifinalistas e já há reações. Nas redes sociais, Angela Ponce, a primeira mulher trans a desfilar no Miss Universo, na 67º edição do evento, que decorreu na Tailândia, partilhou um vídeo do momento em que Portugal foi anunciado e escreveu: “A chorar”.

A página da Miss Portugal partilhou uma imagem de Marina e referiu: “Estamos de coração cheio por este feito memorável. Marina Machete continuará a fazer história por Portugal”.

A grande vencedora da noite foi Sheynnis Palacios, da Nicarágua. O segundo lugar foi para a tailandesa Anntonia Porsild, de 27 anos, e a australiana Moraya Wilson, de 22, ocupou a terceira posição.