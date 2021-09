Primeiro sem cinto e agora sem máscara: Cristina Ferreira atacada por todos

Cristina Ferreira está a ter um início de fim de semana para esquecer: primeiro viajou para Fátima sem cinto de segurança e, já no Santuário, fotografou-se, num grupo, sem máscara – os seguidores não perdoaram.

Depois de voltar a ganhar as audiências à SIC com o “Dia de Cristina”, na TVI, a diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal pegou nos adjuntos e amigos João Patrício, André Manso e Lurdes Guerreiro e rumou a Fátima.

A polémica começou logo aqui porque, além de ter sido apanhada pelo próprio João Patrício, que é realizador da TVI, a dormir de boca aberta no banco de trás, Cristina Ferreira não usava cinto de segurança na viagem.

O destino, soube-se ao final da noite desta sexta-feira, era o Santuário – quem sabe para agradecer os bons números de “Dia de Cristina” -, mas, em Fátima, nova polémica: é que, numa altura em que o Governo e a Direção Geral da Saúde pedem distanciamento social, os quatro juntaram-se… em grupo e sem proteção.

Os seguidores repararam no pormenor e “caíram” em cima da loira da Malveira e dos amigos: “Então, meninos, não falta aí nada?”; “as máscaras, onde estão?”; “ai esse distanciamento social” ou “se fosse eu ia ter problemas” servem a título de exemplo.