Big Brother. PSP afirma que agente Paulo Sousa “não se encontra no ativo”

Após a entrada de Paulo Sousa, agente da PSP, a entidade de autoridade emitiu um comunicado sobre a entrada do concorrente reiterando que, em licença sem remuneração, o mesmo “não se encontra no ativo”



Paulo Sousa, de 48 anos, é agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) e é um dos concorrentes do reality show da TVI “Big Brother”, que arrancou este domingo, 10 de setembro. Face à entrada do polícia no programa, a entidade pública de autoridade emitiu um esclarecimento sobre a situação.

A PSP esclarece que “o Agente Principal Paulo Sousa, pertencente ao efetivo da Unidade Especial de Polícia, encontra-se na situação de licença sem remuneração de curta duração, pelo período de 360 dias, desde o dia 4 de setembro de 2023”, lê-se em comunicado.

Por esse motivo, “o Polícia em questão não se encontra no ativo, não estando a desempenhar quaisquer funções de cariz operacional ou administrativo”.

A entidade achou importante salientar que “todos os Polícias que se encontrem na situação de licença sem remuneração ficam privados do uso de uniformes, distintivos e insígnias da PSP e devem, até à data de início da licença, entregar todo o armamento e equipamento que tenham na sua posse, bem como documento de identificação e carteira de identificação policial, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do estatuto profissional do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública”.