Ranking do “Big Brother” sofreu alterações, mas o favorito mantém-se

Na conta oficial do “Big Brother” foi divulgado o ranking dos concorrentes favoritos, tendo Bruno Savate ficado em primeiro. António Bravo leva desvantagem.



Os ânimos na casa do “Big Brother” continuam ao rubro: como é habitual, a TVI fez uma sondagem nas redes sociais do formato, na qual os seguidores tiveram a oportunidade de votar no concorrente favorito.

Bruno Savate ficou à frente, com 85 por cento de votos positivos. Em contrapartida, e após a saída de Joana Taful, António Bravo é o concorrente com menos apoiantes. O concorrente somou 78 por cento de votos negativos.

Érica Silva é a nova participante do “Big Brother – Desafio Final”, mas, no domingo, 18 de fevereiro, algum dos nomeados – António Bravo, Débora Neves, Patrícia Silva, André Lopes e Ana Barbosa – irá abandonar o programa.