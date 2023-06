Reconciliação à vista? Fanny Rodrigues e Jorge Frade vistos juntos

Afinal nem tudo estará perdido. Após o anúncio de separação, Fanny Rodrigues e Jorge Frade foram vistos juntos.

No dia 24 de maio, Fanny Rodrigues anunciou nas redes sociais que a relação com Jorge Frade tinha terminado: “A minha relação com o Jorge Frade é unicamente profissional, cada um segue o seu rumo”.

No entanto, a revista “TV Guia” avançou que os dois podem ter-se reconciliado: “Eles passaram o fim-de-semana juntos. No domingo, ele foi deixar a Fanny ao programa (“Somos Portugal”) e ficou o dia inteiro à espera dela. Saíram juntos e comportavam-se como namorados”, disse uma fonte.

Recorde-se que depois do anúncio da separação, a “belle portugaise”, como é conhecida no meio televisivo, garantiu que o câmara não a deixou sozinha na Madeira, nem que a tinha traído: “Uma relação, quando termina, não tem de ser sempre por culpa de alguém de fora… e uma relação, quando termina, nem sempre tem um ponto final”.

Quem não terá ficado muito satisfeita com a possível reconciliação foi Cristina Ferreira: “O Frade é um dos melhores amigos da Cristina, sabe muita coisa e, naturalmente, tudo isto a preocupa. Isto pode pôr uma amizade em causa… e os segredos”, confirmou a mesma fonte à publicação.

Recorde-se que, após a separação, Fanny Rodrigues deixou de seguir a diretora de ficção e entretenimento da TVI no Instagram – mas, entretanto, já retrocedeu na decisão – e o operador de câmara.