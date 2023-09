Revelados quem são os comentadores do “Big Brother”

A nova edição do “reality show” “Big Brother” está prestes a estrear e a TVI revelou os nomes de quem irá comentar o programa.

O “Big Brother” está quase a começar. Alguns nomes já foram revelados, nomeadamente os apresentadores dos formatos diários, assim como os comentadores das galas.

Contudo, a TVI anunciou esta quarta-feira, dia 6 de setembro, o leque de comentadores da nova edição do formato. Muitos nomes repetidos, mas com uma surpresa pelo meio.

Os blocos diários contam com a participação de “comentadores bem conhecidos do público como António Bravo, Cinha Jardim, Flávio Furtado, Helena Isabel Patrício, Inês Simões, Merche Romero, Pedro Crispim, Susana Dias Ramos, Teresa Silva e Zé Lopes”, lê-se em comunicado da TVI.

Um novo nome junta-se a este leque: Miguel Vicente, o vencedor da última edição do “Big Brother”.

Para recordar, “durante a semana, Mafalda Castro irá assumir a condução do ‘Diário do BB’, Alice Alves do ‘BB Última Hora’ e Marta Cardoso apresenta ‘BB Extra’”.