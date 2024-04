Rita Ferro Rodrigues revela motivos para ter saído da SIC

Há cinco anos, Rita Ferro Rodrigues decidiu deixar a SIC. No podcast “N’A Caravana”, de Rita Ferro Alvim, exlicou quais foram os motivos da saída.

Depois de 20 anos na estação de Paço de Arcos, onde apresentou inúmeros programas de “daytime”, Rita Ferro Rodrigues decidiu deixar o canal.

A jornalista foi entrevistada por Rita Ferro Alvim, para o podcast “N’A Caravana”, e explicou que o principal motivo prendeu-se com os passatempos. “Foi no pico das chamadas de valor acrescentado. Eu odiava fazer aquilo. Fazia-o com honestidade e tentava ser o mais sincera possível com as pessoas, mas… Estava horas no ar e imaginava a minha avó em casa a ligar. Para mim era de uma violência enorme”, explicou.

Rita confessou também que os conteúdos programados já não a cativavam. “Os conteúdos dos programas de ‘daytime’, quando comecei a fazer, eram muito mais interessantes”.

“Com 20 anos eu conseguia desligar-me e ir para casa, mas com 40 já não conseguia e sentia que havia uma ‘vampirização’ da vida das pessoas e que eu não estava a ser correta”, disse, posteriormente.

Apesar da saída, a comunicadora mantém uma “ótima relação com o canal”. “Era importante para mim, porque foram quase 20 anos”, concluiu.