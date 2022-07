Rita Pereira conhece Taís Araújo: “Tive um pequeno ataque cardíaco”

Rita Pereira conheceu Taís Araújo, uma das suas referências na ficção, e não escondeu a felicidade através das redes sociais.

As semi-finais dos Emmy Internacionais, que decorreram na passada sexta-feira, no Castelo de São Jorge, em Lisboa, não ficaram só marcadas pelo decote estonteante de Sónia Araújo. Houve um encontro que está a dar que falar nas redes sociais…

Rita Pereira chegou um pouco atrasada ao evento e acabou por se cruzar com a atriz brasileira Taís Araújo, uma das suas referências no mundo da representação. O “choque” foi imediato, como revelou no perfil de Instagram.

“Tive um pequeno ataque cardíaco, mas fingi que era a coisa mais natural do mundo estar sentada ao lado de uma das atrizes brasileiras que mais admiro”, escreveu Rita Pereira nas redes sociais.

O elogio não ficou sem resposta de Taís Araújo, que recorreu também às redes sociais para agradecer as palavras da atriz portuguesa.

“Vamos falar mais, um beijo imenso e obrigado pelo carinho”, respondeu a vedeta brasileira.