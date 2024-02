Rita Pereira em entrevista: atriz mais “calma” e “ponderada” depois do Brasil

A intérprete voltou do outro lado do Atlântico após gravar “Dona Beija”. Videochamadas atenuaram saudades de Rita Pereira da família.

De volta a Portugal, seis meses depois de ter emigrado para o Brasil para gravar a série “Dona Beija”, Rita Pereira conta como foi a experiência, mas, sobretudo, como isso afetou a sua personalidade. “Mudei muito enquanto pessoa, já me disseram que estou diferente, estou mais calma e ponderada naquilo que digo, naquilo que sinto, tenho mais certezas do que quero, amadureci mais em seis meses do que nos últimos dez anos”, começa por referir à N-TV, ao mesmo tempo que não esconde as saudades que sentiu do filho, Lonô e do namorado, Guillaume Lalung – de quem se escreveu que estaria separada, algo que negou, entretanto. “Foi uma solidão muito grande. Achei que ia controlar as saudades, mas tive dias muito difíceis. Pensei muitas vezes no tempo em que as pessoas emigravam e ainda não havia vídeochamadas. Elas fazem toda a diferença e são ‘a’ tecnologia de ponta de quem está sozinho noutro país”, acrescenta a atriz, que conseguiu estar com a família: “Eles foram lá e eu vim cá”.



Agora, enquanto não tem um novo projeto, Rita Pereira aproveita para arrumar a casa. “Como mulher, mãe e dona de casa estou a organizar a vida toda que ficou parada nos últimos seis meses. O Gui e o Lonô são arrumadinhos e não deixaram a casa num estado caótico, mas eu via nos posts do Guillaume o estado da sala e levava logo um recado”, brinca.



No “remake” de “Dona Beija”, a artista teve “um feedback incrível” que a deixou “muito emocionada no último dia”. “É uma série que vai ser um sucesso, vai passar cá na HBO. Pelo que percebi ao longo destes seis meses, é uma das séries mais esperadas no Brasil, além do ‘Renascer’, que está a passar agora lá. Só isso leva-me a ficar orgulhosa”, frisa a intérprete, que tinha expetativas moderadas antes de rumar ao Rio de Janeiro. “Tive a oportunidade de ir fazer uma produção internacional e de repente a minha personagem era incrível, trabalhei com pessoas espetaculares. O meu sonho era só fazer um projeto no Brasil onde servisse um café. De repente, não foi só isso!”



E Rita voltava já. “Por mim ia já a seguir para o aeroporto. Trabalho há 20 anos no mesmo canal, na mesma equipa e para o mesmo público. Fico feliz quando tenho feedback positivo, é verdade, mas não é o mesmo de uma pessoa que não te conhece de lado nenhum e diz: ‘caraca, você manda muito bem nas cenas!’. Sei que cá me validam, mas é diferente quando não te conhecem e deu os parabéns”.



A ambição cresceu depois de gravar a série. “Quero coisas diferentes e voltava ao Brasil por causa disso. O objetivo é ter outros projetos e esse sonho está mais perto do que há seis meses”, frisa.



Além da televisão, a artista tem uma nova marca de jeans, que já levantou o véu na gala de aniversário da TVI: “Amo os jeans e é uma tendência. Comecei a imaginar o que gostaria de vestir para estar super-moderna, mas também confortável. A coleção vai dar para todos os corpos e tenho a certeza que as pessoas vão adorar. A inspiração sou eu”.