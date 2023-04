Rita Pereira emocionada: “Por vezes também sou a Rita que chora, que perde a confiança”

Rita Pereira partilhou um emocionante discurso nas redes sociais de forma a agradecer um prémio que recebeu.

A intérprete falou assim sobre o seu lado mais humano e frágil para comemorar o facto de ter sido uma das personalidades distinguidas com o prémio “Mulheres mais influentes de Portugal 2022”, da revista “Executiva”.

“O ano 2022 foi incrível a nível profissional, a nível pessoal também foi tranquilo, a minha família teve saúde e isso é o mais importante. Mas, senti algo que é raro senti-lo que foi falta de confiança em mim”, disse.

“Sei que muita gente me vê como uma mulher forte, confiante, que nada do que dizem sobre mim nas redes e na imprensa me abala, e é verdade, pois a profissão ensinou-me isso. Mas por vezes também sou a Rita que chora, que perde a confiança tanto pessoal como profissionalmente e aceito, aceito mas questiono-me: será que não há realmente limites no que se pode dizer sobre outra pessoa?! Será que não podemos ter mais respeito, sermos mais tolerantes?!”, acrescentou.

“Se, realmente, tenho o poder de influenciar alguém gostava de deixar a mensagem de sermos mais empáticos, pois fala-se muito de empatia mas praticamo-la pouco. Sejam mais empáticos, tenho a certeza de que no final do dia se sentirão melhor. Obrigada”, rematou.

Recorde-se que, nos últimos dias, a intérprete da novela da TVI “Quero é Viver” esteve em clima de festa com os anos do namorado e, nas redes sociais, fez uma dança sensual para Guillaume Lalung, que está a dar muito que falar.