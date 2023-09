Rodrigo Nascimento assume direção da Globo em Portugal

Rodrigo Nascimento é o novo diretor da Globo em Portugal. O responsável sucede a Ricardo Pereira, que esteve na estação 47 anos, 13 dos quais em Portugal.

Na Globo há quase 20 anos, Rodrigo Nascimento assume agora o cargo de “Head of International Business” para a Europa, Médio Oriente e África (EMEA) e é o novo diretor da Globo em Portugal. O responsável sucede a Ricardo Pereira, que esteve na estação 47 anos, 13 dos quais em Portugal.

“Com base em Portugal, a posição agora assumida por Rodrigo Nascimento potencializa a atuação da Globo e visa abrir conversas e fortalecer as relações existentes, sempre com o objetivo de ampliar a presença dos produtos e histórias no mercado”, lê-se em comunicado, enviado pela estação.

Portugal torna-se, assim, um importante centro de negócios para os territórios mencionados acima. “Foi com grande felicidade e entusiasmo que aceitei esse desafio profissional em Portugal, um território que é extremamente importante e estratégico para a Globo. O nosso objetivo é dar continuidade ao excelente trabalho feito até então e abrir portas para novas parcerias e novos negócios. Queremos uma Globo ainda mais perto do público português”, refere Rodrigo Nascimento.