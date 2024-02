Rosas, velas e balões. Cristina Ferreira partilha detalhes de noite especial

Cristina Ferreira está completamente apaixonada por João Monteiro e não esconde. A apresentadora partilhou algumas imagens da noite de São Valentim.

Após terem assinalado publicamente o Dia de São Valentim, Cristina Ferreira e João Monteiro passaram a noite num hotel em plena Avenida da Liberdade, em Lisboa.

A apresentadora partilhou um vídeo nas histórias do Instagram, no qual é possível ver que o quarto estava decorado com pétalas de rosa, balões e almofadas roxos e velas. Destacaram-se, ainda, duas fotografias do casal posicionadas numa mesa de apoio.

“Ontem a noite foi muito especial e ajudaram-me pessoas extraordinárias”, escreveu a comunicadora.

Ao que tudo indica, o tenista ofereceu a Cristina Ferreira um colar personalizado, que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez questão de utilizar na emissão do “Dois às 10”.