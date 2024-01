Rui Sinel de Cordes acusado de insultar mulher durante espetáculo

O humorista Rui Sinel de Cordes terá insultado uma espetadora durante uma atuação no teatro Tivoli, em Lisboa.

Foi na noite de terça-feira, 23 de janeiro, que Luís Franco-Bastos, Salvador Martinha e Rui Sinel de Cordes subiram ao palco do Tivoli, em Lisboa, para apresentar o espetáculo “Morro Amanhã”, que homenageia Ricardo Vilão, que faleceu no ano passado.

Contudo, a noite não terminou da melhor maneira. Segundo as partilhas que estão a ser feitas nas redes sociais, Rui Sinel de Cordes terá insultado uma espetadora durante a apresentação.

“Foi vergonhoso e completamente desrespeitoso para com o público, para com os colegas em palco e sobretudo para com Ricardo Vilão aquilo que Rui Sinel de Cordes fez ontem”, começou por escrever a mulher na publicação de Luís Franco-Bastos.

“Não foi humor, foi uma triste bebedeira. Se fosse hoje, ao fim de duas horas a tentar ver a arte do Salvador e Luís, voltaria a pedir silêncio ao colega para que os outros dois conseguissem prosseguir o espetáculo. Todas as ameaças que recebi e nomes de que fui chamada ontem de forma gratuita, lamento-os, mas estou recetiva a que sejam esclarecidos. Obrigada, Salvador Martinha a e Luís Franco-Bastos pelo que conseguiram proporcionar”, concluiu.

Na mesma publicação, vários internautas criticaram a alegada atitude do comediante e também relataram que o que aconteceu em palco foi “vergonhoso” e “lamentável”.