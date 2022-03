Rui Unas desconstrói o racismo: “Cresci com a normalização do preconceito racial”

Rui Unas apoia o movimento “Em Desconstrução”, que luta contra o preconceito. O ator revela como começou a desconstruir o racismo.

“Nasci em 1974… nos anos 80 o racismo propagava-se livremente, nas anedotas, nas histórias que ‘os pretos fizeram isto ou aquilo’, apontava-se na rua quando se via um casal de negro/negra com branca/branco. E fui crescendo no seio da normalização do preconceito ‘racial’”. É desta forma que começa o testemunho de Rui Unas para o movimento “Em Desconstrução”, que luta para combater e consciencializar sobre preconceitos estruturais.

“Não sei em que momento comecei a desconstrui-lo, mas seguramente foi quando o assumi, mesmo sendo não consciente e não intencional. É o primeiro passo de um processo de transformação contínuo”, acrescentou o ator.

“É chocante e desconfortável, mas é a verdade. E hoje, mais do que nunca, quando os extremos se expressam e normalizam o que não pode ser ‘normalizável’ numa sociedade evoluída, urge essa desconstrução. De todas as partes. Vamos partir apenas de uma premissa: é muito errado fazer classificações e distinções com base na raça porque biologicamente não existem raças humanas”, concluiu Rui Unas.

O ator já se tinha envolvido em campanhas contra a violência doméstica durante a exibição da primeira temporada da novela da SIC “Nazaré”, na qual o seu “Heitor” batia na mulher, “Sofia”, interpretada pela atriz Bárbara Norton de Matos.