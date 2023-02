Sahima é a vencedora do “MasterChef Portugal 2023”

Sahima sagrou-se vencedora do “MasterChef Portugal 2023” após ter-se apurado entre os últimos aspirantes.

O Grande Duelo Final foi um confronto no feminino, entre Sahima e Ana. As aspirantes apresentaram um menu de três pratos e tiveram 70 minutos para cada prova. Sahima optou por confecionar um menu baseado nas suas origens: para entrada, Bolinho Vegetariano com Gema a Baixa Temperatura, Daal e Molho de Tamarindo; para prato principal, Korma de Carabineiro; e para sobremesa, Halwa de Cenoura com Mousse de Cardamomo.

Já Ana criou um menu com base na sua evolução: para entrada, Ravioli de Beterraba com Ricota, Nage de Champanhe e Pistáchio; para prato principal, Arroz de Cogumelos e Codorniz; e para sobremesa, Toucinho do Céu e Citrinos.

Provados os pratos, a vitória sorriu a Sahima, que assim leva para casa o título de “Masterchef Portugal 2023”.