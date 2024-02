Saiba quem é a nova concorrente do “Big Brother – Desafio Final”

Numa emissão especial, conduzida por Cláudio Ramos, o “Big Brother” deu as boas-vindas à nova concorrente da casa: Érica Silva.

Uma casa a “arder”: Érica Silva chegou à Malveira para agitar as águas do “Big Brother – Desafio Final”. Aos 34 anos, a madeirense é uma veterana no que diz respeito a “reality shows”, tendo participado, só em Portugal, numa dezena. É

rica integrou, também, o leque de concorrentes do “MTV Super Shore”, formato espanhol idêntico ao “Love On Top”.

No domingo, 18 de fevereiro, a “casa mais vigiada do país” vai sofrer uma nova baixa. António Bravo, Débora Neves, Patrícia Silva, André Lopes e Ana Barbosa estão nomeados e correm o risco de abandonar o jogo na próxima gala.