Saiba quem foram as duas concorrentes expulsas do “Big Brother”

Este fim de semana, o “Big Brother” contou com duas galas e, consequentemente, com duas expulsões. Saiba quem abandonou a “casa mais vigiada do país”.

Ao contrário do que é habitual, as expulsões este fim de semana foram em dose dupla. Na gala de sábado, 6 de abril, a concorrente expulsa foi Catarina Ribeiro. A jovem, natural de Coimbra, considerou o “Big Brother” “uma das melhores experiências”.

A primeira gala do fim de semana ficou também marcada pela entrada de dois novos participantes – Arthur Almeida e Rita Oliveira – e por um novo leque de nomeados: André Silva, David Maurício, Ilova Matviychuck e Margarida Castro.

No domingo, 7 de abril, Ilona Matviychuck foi a concorrente expulsa da “casa mais vigiada do país”, com 39 por cento dos votos.