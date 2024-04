José Raposo partilha fotografia com a mãe: “É isto que vale a pena”

A mãe de José Raposo está com 89 anos e “uma bela cabeça”. Nas redes sociais, o ator partilhou uma fotografia com a progenitora.

O ator mostrou ser bastante próximo da mãe, que, com 89 anos, ainda tem “uma bela cabeça”. Na partilha, os dois surgiam sorridentes.

“Há bocadinho [ontem], fim da tarde, em Pontével, sol, à porta da casa secular por onde passaram gerações da família do meu pai, e onde ele nasceu, e por onde passo desde que me lembro ser gente… com a minha mãe, que está com 89 e uma bela cabeça, o que me deixa feliz! E é isto que vale a pena”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, Luísa Ortigoso, Fernando Fernandes e Isabela Valadeiro reagiram com mensagens carinhosos e emojis em formato de coração.