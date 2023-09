São estes os próximos convidados do “I Love Portugal”

Já se sabe quem serão os próximos convidados do “I Love Portugal”, este domingo à noite, 10 de setembro, na RTP1.

O formato da estação pública apresentado por Filomena Cautela e João Paulo Rodrigues vai receber convidados especiais. E já são conhecidos.

Para liderar as equipas, Noémia Jerónimo apresenta-se a estrear-se como “capitã” na formação vermelha e na equipa verde será Nelson Évora o “capitão”. Os convidados Mimicat, Benedita Pereira e Padre Borga, da equipa vermelha, vão enfrentar a verde, que será composta por Mariana Pacheco, Pedro Pena Bastos e Teresa Guilherme.

No jogo “Já Deu na Televisão”, Teresa Guilherme vai testar os seus conhecimentos, competindo com o Padre Borga. O chef Pedro Pena Bastos vai arriscar no jogo “Volta a Portugal”.