São José Lapa ataca Pedro Abrunhosa nas críticas contra Putin: “Nunca tiveste voz, nunca!”

A atriz São José Lapa insurgiu-se, este sábado, contra Pedro Abrunhosa, depois de o músico ter cantado contra Vladimir Putin num concerto em Águeda.

Foi através das redes sociais que a protagonista da novela da noite da TVI “Quero É Viver” mostrou-se contra as críticas de Pedro Abrunhosa ao presidente russo, Vladimir Putin, durante um concerto em Águeda.

Recorde-se que o artista foi alvo de um comunicado muito crítico da Embaixada Russa em Portugal, pediu a intervenção do Governo “por estar a ser intimidado” e o Ministério dos Negócios Estrangeiros acabou por advertir a representação diplomática russa no nosso país.

Agora, no Facebook, São José Lapa mostrou-se muito crítica de Pedro Abrunhosa que, no espetáculo de Águeda, recorde-se, usou expressões como “Putin go f… yourself”.

“A minha voz NÃO é a tua voz Pedro Abrunhosa… aliás, tu NUNCA tiveste voz… nunca!

Quanto ao resto bem podes dizer vitupérios nos teus concertos… estou-me nas tintas se até as Pussy Riot já se tornaram pornográficas… força!”, referiu a intérprete da novela da noite da TVI.

Alguns seguidores mostraram-se solidários com a veterana artista que, em resposta, reforçou a sua ideia: “Não devem meter foice em seara alheia”.