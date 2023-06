Sara Norte recorda tempos na prisão: “Não me orgulho de ter estado presa, mas também não me envergonho”

Numa publicação nas redes sociais, a atriz Sara Norte relembrou quando esteve detida e a saída da prisão, no dia 5 de junho de 2013.

Há dez anos, no dia 5 de junho de 2013, Sara Norte saía da prisão, em Espanha. A atriz recordou essa fase complicada da sua vida ao partilhar no seu Instagram uma imagem do momento da sua saída e um texto emotivo.

“Dez anos. Tanta coisa mudou. Nunca vou esquecer o que vivi ali dentro. Não me orgulho de ter estado presa, mas também não me envergonho”, começou por dizer.

“Na minha cabeça está muito bem resolvido, contudo, sei que por mais que a vida siga há pessoas que vão sempre evocar o meu passado para definir o meu presente. Mas o que me magoava já não me magoa”, acrescenta Sara.

“Tudo o que passei tornou-me na Sara que sou hoje: cheia de defeitos (que eu não sou santa) mas com coração de manteiga, apesar de à primeira vista não parecer. Viva a Liberdade!”, terminou.

É de recordar que a atriz foi condenada a 16 meses de prisão, em 2012, por tráfico de droga, em Espanha. Quando foi detida pelas autoridades espanholas, a filha do ator Vítor Norte levava transportava cerca de 800 gramas de haxixe.