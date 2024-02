“Senhora do Mar” grava em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira

A novela que estreia esta noite na SIC, “Senhora do Mar”, está a gravar hoje na marina de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

O nevoeiro e a chuva receberam hoje as gravações da novela “Senhora do Mar” na marina de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira. A trama que estreia esta noite, 5 de fevereiro, na SIC e protagonizada por Sofia Ribeiro e Afonso Pimentel está a gravar nos Açores, onde acontece grande parte da trama, com os atores Júlia Palha, Afonso Pimentel, Sofia Ribeiro, Marina Mota, Vera Kolodzig, Tomás Alves, entre outros.

Os atores viajaram ontem desde Lisboa e aterraram no aeroporto das Lajes ao final da tarde.