“Senhora do Mar”: novela sobre violência doméstica grava nos Açores

No dia seguinte à estreia da nova novela da SIC, “Senhora do Mar”, a N-TV esteve nos Açores a assistir às gravações, que vão incidir sobre o tema da violência doméstica.

“Pimenta, Pimenta!”. Numa das primeiras filas do avião da Azores Airlines que transporta muitos atores da novela “Senhora do Mar” – que estreou ontem à noite, na SIC -, para a ilha Terceira, a protagonista, Sofia Ribeiro, chama por Afonso Pimentel, que desempenha o outro papel principal e está na fila ao lado.

Os dois trocam impressões sobre o texto, que a intérprete destaca com marcador azul e que relê, vezes sem conta, durante as duas horas de viagem para o arquipélago a partir de Lisboa. Por entre o desfolhar do enredo, a atriz ainda tem tempo de trocar duas palavras com Marina Mota e Tomás Alves, enquanto Vera Kolodzig está concentrada, junto à janela da aeronave, a ler o livro “Gerir Emoções”.

Estes atores, acompanhados por muitos outros, gravam ao início da manhã seguinte na marina de Angra do Heroísmo.

“Violência doméstica” depois das eleições