Sentença do caso que opõe SIC a Cristina Ferreira conhecida dentro de um mês. Canal reduziu exigências

A sentença do caso que opõe a SIC a Cristina Ferreira deve ser conhecida dentro de 30 dias. Ao longo do processo houve uma redução ao valor pedido pela estação.

Terminaram ao final desta manhã as alegações finais do processo que opõe a SIC a Cristina Ferreira. A sentença, que não terá uma sessão, uma vez que o processo é cível, vai ser entregue aos advogados. Segundo a juíza, deve ficar a ser conhecida nos próximos 30 dias.

Numa conversa mantida com os jornalistas depois das alegações finais, no Tribunal de Sintra, nas quais não esteve presente Cristina Ferreira, a magistrada Maria Teresa Mascarenhas informou ainda que houve correções ao valor pedido pela SIC, sem no entanto as adiantar.

“Foi a última sessão do julgamento. Basicamente a prova foi toda produzida, hoje houve lugar a alegações de facto e de Direito. A seguir o juiz dá a sentença por escrito”, disse a juíza.

“O prazo é de 30 dias, este processo é grande, tem muitos documentos, há muita coisa analisar, é capaz de ir um bocadinho além e também depende da agenda do tribunal”, acrescentou.

“Tal como nas outras sessões, decorreu tudo com muita cordialidade”, referiu ainda Maria Teresa Mascarenhas. “Relativamente ao valor pedido pela SIC houve uma redução do pedido”, rematou a magistrada.