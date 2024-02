Separados? Jorge Frade e Fanny Rodrigues viajam para as Maldivas

Após terem anunciado o fim do relacionamento há cerca de um mês, Jorge Frade e Fanny Rodrigues viajaram juntos para as Maldivas.

Uma relação com altos e baixos: ao que parece, após terem oficializado, uma vez mais, o fim do relacionamento, Jorge Frade e Fanny Rodrigues viveram momentos a dois nas Maldivas.

A apresentadora do “Somos Portugal” partilhou, ao longo da última semana, alguns registos das férias na ilha paradisíaca, mas sem sinal de Jorge Frade. “Quem é que tirou as fotos? O teu namorado?”, notou um cibernauta.

A resposta está agora aos olhos de todos. Fanny viajou com Jorge Frade, tal como é possível perceber no vídeo publicado no Instagram pelo operador de câmara. Embora não seja visível a cara, as tatuagens da perna “denunciaram” a ex-concorrente da “Casa dos Segredos”.