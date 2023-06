Serra da Estrela em destaque no “Globo Repórter”

No mais recente episódio de “Globo Repórter” o tema central será a Serra da Estrela. A reportagem é da autoria do jornalista Leonardo Monteiro.

O profissional, que trabalha há sete anos como correspondente da Globo em Portugal, revela como é a vida de quem escolheu morar entre castelos medievais e montanhas. Com imagens deslumbrantes, o programa apresenta ainda sabores locais como o pão de centeio, a revolução da lã, que se tornou um artigo de luxo e a fé em Nossa Senhora da Boa Estrela. Este episódio do “Globo Repórter” pode ser visto em exclusivo pelos assinantes do Globoplay.

“Esse programa é uma receita de bem-viver. Então, subir a serra, desacelerar e ver que as pessoas, muitas vezes sem perceber, criam hábitos leves, têm tempo para desfrutar a vida, independentemente da condição financeira, foi um enorme aprendizado. Encontramos pessoas, que, ainda jovens, trocaram a cidade grande pelo interior para, de fato, terem mais tempo para viver”, aponta o jornalista Leonardo Monteiro.

Este movimento de viagem para dentro foi feito por dona Geninha, ex-empregada doméstica, que, se transformou numa grande empresária. “Com as frutas do quintal, ela desenvolveu uma verdadeira indústria de doces e geleias”, revela Leonardo, também impressionado com a trajetória de Célia Silva, de 38 anos, que toma conta de centenas de ovelhas e produz o melhor queijo da Serra da Estrela: “São histórias de vida que nunca mais vou esquecer”, completa.

O programa, que cruzou a Serra da Estrela, naquela que é considerada por muitos a estação mais bonita do ano, a primavera, mostra ainda como o país está a investir no interior para transformar tradição em riqueza, o forno comunitário da vila de onde sai o crocante pão de centeio, a raça de cães que aprende sozinha a cuidar dos rebanhos e, na Vila do Paúl, a praia fluvial da região.

Este e outros conteúdos de jornalismo podem ser vistos no Globoplay, plataforma de “streaming” da Globo disponível por uma assinatura mensal de 5,99 euros.