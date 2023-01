Shakira fala pela primeira vez sobre a música e o impacto da letra para o “ex” Gerard Piqué

Shakira falou pela primeira vez sobre a música que lançou com o tema em parceria com o produtor Bizarrap, no qual deixou “farpas” ao ex-companheiro, Gerard Piqué.

Depois de ter sido alegadamente traída e ter colocado um ponto final na relação com o futebolista espanhol, a cantora colombiana lançou um tema com várias indiretas para o ex-companheiro e a atual namorada do atleta, Clara Chía.

A canção disponibilizada alcançou um grande sucesso a nível mundial e a intérprete mostrou-se surpreendida. “O que para mim era uma catarse e um desabafo nunca pensei chegar direto ao número um do mundo aos meus 45 anos e em espanhol”, começou por desabafar.

De seguida, Shakira deixou uma mensagem de consolo para as mulheres que se revoltam perante as pessoas que as fazem sentir insignificantes. “Quero abraçar as milhões de mulheres que se revoltam perante as que nos fazem sentir insignificantes”, acrescentou.

“Mulheres que defendem o que sentem e pensam, e levantam a mão quando discordam, mesmo que outras levantem as sobrancelhas. Elas são minha inspiração”, prosseguiu a cantora.

“Esta conquista não é minha, é de todas. Temos que nos levantar 70 vezes 7. Não como nos ordena a sociedade, mas da maneira que nos ocorrer, aquela que nos sirva para seguir em frente pelos nossos filhos, pelos nossos pais e pelos que precisam de nós e esperam”, concluiu.