SIC conclui, adia e suspende programas líderes de audiência

O Covid-19 assim obriga: a SIC decidiu, nas últimas horas, adiar, suspender ou mesmo concluir vários programas de Entretenimento, muitos deles líderes de audiência.

Com o aumento da pandemia do coronavírus a estação de Paço de Arcos vai, segundo o diretor de Programas, Daniel Oliveira, “concluir antecipadamente as gravações do programa ‘Amigos Improváveis Famosos’ e do ‘Quem quer Namorar com o Agricultor?’”

A SIC vai, por outro lado, “suspender as gravações do programa ’24 Horas de Vida’, com Bárbara Guimarães, até existirem condições para voltar a gravar”, nota Daniel Oiiveira.

As gravações do formato “Terra Nossa”, com César Mourão, serão adiadas e em suspenso vão continuar a novela “Terra Brava” (da SP Televisão) e a série “Golpe de Sorte” (da Coral Europa) pelo menos até ao fim do período de Estado de Emergência.

Mas há regressos, em direto. É o caso d’”O Programa da Cristina”, “Júlia” e “Olhó Baião”, embora o diretor de Programas fale numa “forma adaptada à nova realidade do país, e cujas equipas de produção e redação estão a funcionar na sua esmagadora maioria em regime de teletrabalho”.

O “Alta Definição”, “Fama Show” e “E-Especial”, continuam, mas editados em regime de teletrabalho.

O programa “Não há Crise”, “cuja temporada inteiramente gravada permite que a edição seja feita em regime de teletrabalho”, continua.

Já o “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, de Ricardo Araújo Pereira, passa do Teatro Villaret, em Lisboa, para os estúdios da SIC, em Carnaxide, de onde será realizado, sem público.

“Procuramos deste modo conciliar uma atitude responsável consonante com as normas impostas pelas autoridades com a manutenção de uma atividade que é central na vida dos portugueses, que é o sustento de milhares de famílias pelo emprego que gera e que cumpre – como é mais notório hoje em dia – um papel pedagógico, informativo e de companhia, essenciais em tempo de isolamento”, resume Daniel Oliveira.