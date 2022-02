SIC continua a liderar audiências há 30 meses

A SIC continua a liderar as audiências há 30 meses. “Casa Feliz” e “Júlia” mantiveram a liderança em julho.

A estação televisiva foi líder de audiências em julho, completando 30 meses consecutivos na liderança com 19,1% de share, a crescer face ao mês anterior, de share contra 16,2%

de share da TVI e 11,1% de share da RTP1.

Em julho, o “Jornal da Noite” foi o programa de informação mais visto, “Amor, Amor” foi a novela mais vista da televisão portuguesa, a quarta temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” foi o programa de prime time de domingo e às 19 horas nos dias úteis mais visto. “Casa Feliz” e “Júlia” também mantiveram a liderança.

A SIC Notícias terminou o mês com 2.2% de share, subiu 0.1 p.p. face ao mês anterior e lidera há 34 meses consecutivos. A SIC Mulher terminou o mês de julho com 0.7% de share, subiu 0.1 p.p. face ao mês anterior, a SIC K terminou com 0,4% de share, também a subir 0.1 p.p. face ao mês anterior, a SIC Radical terminou com 0.3% de share e a SIC Caras terminou com 0.2% de share.