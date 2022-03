Sofia Ribeiro de volta ao hospital revive drama do cancro

Sofia Ribeiro precisou regressar ao hospital, nesta terça-feira, 23 de novembro, algo que a deixou “frágil” e a fez reviver o drama do passado.

A atriz, de 37 anos, teve que se descolar ao hospital para um “reforço de ferro” e as memórias do trauma do cancro, que superou em 2016, vieram ao de cima e a intérprete desabafou com os seguidores os seus anseios.

“Hoje fui fazer um reforço de ferro. Um simples reforço de ferro transformou-se numa viagem de memórias. Percebi há pouco que nem eu, por vezes, tenho a noção real do que este tipo de situação ainda pode provocar em mim”, começou por escrever.

“Já há muito não ficava tantas horas num hospital. Já há muito não ficava tantas horas no mesmo hospital onde fiz os tratamentos, no mesmo espaço, a receber líquidos estranhos de cores ainda mais estranhas na veia, acompanhada por esta amiga do meu lado…A verdade é que não estava à espera de ficar frágil como fiquei. Os cheiros, os barulhos das máquinas, a agulha a entrar na pele, as conversas que sem querer ouvi… Como a do senhor na sala do lado a fazer quimioterapia, enquanto contava que chegou em agosto ao hospital com uma forte dor e que foi assim que descobriu que estava com leucemia”, acrescentou.

A artista não só desabafou com os fãs como ainda aproveitou para fazer uma reflexão.

“Escrevo-vos num desafio à reflexão que eu própria acabo de fazer e divido com vocês.

Todos os dias milhares de pessoas se vão deste ‘plano’. Crianças, jovens, adultos, idosos… A verdade é que nós nunca vamos estar preparados para a morte, mesmo que seja ela a única certeza que temos. Sempre que a olho de mais perto, questiono-me e reavalio toda a minha vida, todos os meus passos, todos os meus minutos. Numa procura do equilíbrio necessário entre me preparar e pensar no futuro, porém também aceitar a possibilidade dele nunca chegar”, disse ainda.

“A verdade é que é impossível viver todos os dias como se fossem o último. Porque para a maioria de nós, felizmente, ainda haverá amanhã. E todos os amanhãs que chegarão nos exigem um certo nível de planeamento. Seria muito inconsequente viver todos os dias como se fossem os últimos! Mas e se fizermos por viver todos os dias como se fossem únicos? Relembrando que ainda que acordemos amanhã, não sabemos quem não o fará…”, afirmou ainda.

Sofia Ribeiro deixou ainda um apelo aos seus seguidores. “Os encontros de hoje são os únicos com que podemos contar! E o amor partilhado agora tem que ser o melhor que temos para dar. Então, enquanto o nosso último dia não chegar, façamos por tornar todos os dias um bocadinho únicos. Valorizando-os pelo que são: às vezes chatos, difíceis, carregados de dúvidas, ansiedade, cheios de rotina e obrigações mas que mesmo assim, são privilégios nossos! Dos que ainda estamos vivos”, rematou.