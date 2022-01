Sónia desiste do “Big Brother 2020”

Depois de uma semana em que viu ser-lhe retirada a liderança e foi penalizada pelo programa por ter criticado as brasileiras, a concorrente de Gaia abandonou esta noite o “reality show” da TVI.

Fora do programa. Após algumas semanas a ameaçar que desistia, Sónia abandonou mesmo esta noite o “Big Brother 2020”.

A concorrente de Gaia não resistiu a dois momentos: uma discussão violenta com Noélia por entender que estava a ser criticada por deixar as filhas em casa e a caracterização de mulheres brasileiras como se fossem da “favela”. Estes dois “casos” levaram à nomeação da concorrente, que optou por desistir.

Na Gala, a mãe, Esperança e o noivo, Vítor aguardaram com ansiedade a chega da vendedora ambulante. Cláudio Ramos defendeu Noélia, lembrando que em momento algum a comerciante do Algarve criticou Sónia por ter “abandonado” as filhas e ido para o programa, mas Esperança apelidou-a mesmo de “songa”.