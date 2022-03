Soraia Tavares vai dançar no novo programa da TVI

A atriz e cantora vai reforçar o “Dança com as Estrelas”, que se estreia este mês na TVI. Soraia Tavares junta-se a outras figuras públicas conhecidas.

Aí está mais um nome para o “talent show” que Pedro Teixeira e Rita Pereira vão começar a conduzir a partir de 16 de fevereiro na TVI: Soraia Tavares junta-se a outras caras conhecidas e que já confirmaram a sua participação como Marco Costa, Carolina Deslandes ou Margarida Corceiro.

https://www.instagram.com/p/B8JScGPhiX6/

“A caminho da pista de @dancatvi. Vou ser uma das concorrentes do DANÇA COM AS ESTRELAS. Aiiiiiiii. Mas que desafio! Bora lá dançar e animar os vossos domingos”, escreveu a atriz e cantora no perfil de Instagram, ela que já tinha participado noutro concurso da estação de Queluz, o “A Tua Cara Não me É Estranha”, que venceu.

Fotografia de destaque: Orlando Almeida