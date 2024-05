“Parabéns, campeões”. A mensagem de Cristiano Ronaldo para o Sporting

O internacional português Cristiano Ronaldo deu este domingo, 5 de maio, os parabéns ao Sporting, clube pelo qual fez a estreia como profissional, depois de os ‘leões’ terem conquistado o 20º título de campeão português de futebol.

“Parabéns, campeões”, escreveu o capitão da seleção portuguesa e atual jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, numa história na rede social Instagram, acompanhada de uma fotografia dos mais recentes campeões nacionais.

O antigo capitão dos ‘leões’ Bruno Fernandes, agora no Manchester United, também assinalou o título, republicando uma fotografia do Sporting na rede social Instagram, tal como João Palhinha, do Fulham.

O Sporting sagrou-se este domingo, 5 de maio, campeão português de futebol pela 20ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.

Com este resultado, o Sporting, que no sábado venceu em casa o Portimonense (3-0), volta a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, quando estão apenas duas jornadas por disputar.

LUSA