“The Voice Gerações”: Estes são os cinco grupos finalistas

A semifinal do “The Voice Gerações”, programa da RTP1, aconteceu este domingo, 16 de julho, e apurou cinco grupos para a final.

Os finalistas da nova temporada do programa “The Voice Gerações”, transmitido pela RTP1, já foram apurados. A semifinal ficou marcada por atuações bastante distintas, que culminaram com a “surpresa de um quinto finalista”, lê-se em comunicado.

O Grupo de Pioneiros do Agrupamento 521, da equipa de Sara Carreia, foi o primeiro apurado da noite. Com uma atuação única ao som de “Quem és tu miúda”, acabaram por conquistar o coração dos portugueses.

Anselmo Ralph leva para a final a banda Todagente, o grupo mais votado pelo público, depois de uma interpretação do tema “Amar pelos dois”, de Salvador Sobral.

Quando chegou a vez de Mickael Carreira, os portugueses elegeram Os Azinhaga para continuar em competição. Mas o mentor acabou por ser surpreendido com o apuramento do grupo FigoMaduro, o quinto eleito.

Simone de Oliveira foi a última a saber os resultados. A artista leva para a final o grupo d’Os Vouguinhas, que encantou com o tema “O Pezinho”.

Durante a transmissão, Bárbara Tinoco, mentora do “The Voice Kids”, subiu ao palco para interpretar o single “Planeta”, uma colaboração com o rapper Bispo. Além do dueto, Edmundo Inácio presenteou os telespectadores com a música “Agora Vira”.