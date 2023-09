“The Voice Portugal” está de volta e estreia este mês

O “The Voice Portugal” já está a chegar com uma nova temporada. O programa tem estreia ainda este mês, dia 17 de setembro.

O “The Voice Portugal” passa nos ecrãs portugueses há mais de uma década. E irá continuar. A nova temporada do programa da RTP1 já está a chegar, com novos mentores nas cadeiras.

A António Zambujo, Fernando Daniel e Sara Correia junta-se Sónia Tavares, que irá estrear-se no programa como mentora. A nova temporada chega ainda este mês, dia 17 de setembro, na qual será possível “conhecer novas vozes e viver muitos momentos especiais”, lê-se em comunicado.

Catarina Furtado continua na condução do programa, mas não o fará sozinha. Catarina Maia junta-se como apresentadora digital.

Esta nova edição vem com a promessa de “emocionar e conquistar os portugueses” e com uma novidade: “o Super Bloqueio, no qual cada mentor terá o trunfo de, ao longo da Prova Cega, bloquear outro mentor e fazendo com que a cadeira do adversário rode imediatamente, sem deixar espaço para qualquer tipo de conversa”.

A partir de 17 de setembro, aos domingos, o “The Voice Portugal” irá invadir a sua televisão na RTP1.