Tony Carreira já tem concertos marcados depois da morte trágica da filha, Sara

Tony Carreira vai voltar aos palcos em abril do próximo ano. A agenda do cantor foi conhecida semanas depois do trágico acidente da filha mais nova, Sara Carreira.

Chegou a especular-se que o cantor iria fazer uma pausa por tempo indeterminado depois da morte da filha Sara num trágico acidente de viação – e que, inclusivamente, o intérprete de canções românticas poderia abandonar a música -, mas Tony Carreira está de volta aos palcos antes do verão do próximo ano.

Depois de ter adiado o concerto “online” que estava programado para o próximo dia 20 de dezembro, o “cantor de sonhos” vai apresentar-se ao vivo, em Paris, França, no sábado, 10 de abril, às 19.30 H, no conceituado L’Olympia.

Segue-se um evento “online” na Super Bock Arena, no dia 17 de abril, às 22.00 H e uma atuação em Elvas no Coliseu Comendador Rondão Almeida no sábado, 1 de maio, às 22.00 H.