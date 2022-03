Toy nos três canais: agora dá boleia a famosos na RTP1

Toy é o novo colaborador do programa “Faz Faísca”, da RTP1. O cantor vai dar boleia a famosos e Fernando Alvim foi o primeiro convidado. O intérprete está, ainda, na SIC e na TVI.

Ele está em todas. Depois de ser comentador do “Extra”, do programa “Big Brother – Duplo Impacto”, na TVI e de ter colaborado na banda sonora da novela “Amor, Amor”, da SIC, Toy poder ser agora visto… na RTP1.

O intérprete de grandes êxitos como “Estupidamente Apaixonado” vai dar boleia aos famosos no programa da RTP1 “Faz Faísca”, ao jeito do inglês James Corden, no “Carpool Karaoke”, e Fernando Alvim foi o primeiro convidado.

“Já foram gravados alguns episódios. Cada convidado, que é sempre uma figura pública, vai com o Toy no carro e passa-se tudo tudo como no programa original. Cantam e conversam sobre os mais variados temas”, disse uma fonte do canal à revista “Nova Gente”.