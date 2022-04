Tragédia iminente: cantora Maria Vasconcelos e família quase morreram intoxicados

O drama é contado na primeira pessoa: a cantora Maria Vasconcelos e a família estiveram em risco de perder a vida na semana passada por intoxicação de dióxido de carbono.

A tragédia esteve iminente na família da cantora Maria Vasconcelos, antiga animadora da Rádio Comercial e, atualmente, mais conhecida pela interpretação de músicas infantis, sobretudo no Canal Panda, com “As Canções da Maria”. Nas redes sociais, a intérprete recorda como podia ter perdido a vida ao lado do marido e das duas filhas, por intoxicação de monóxido de carbono.

“Não morremos os quatro durante essa noite, porque a Manon não aguentou de dor de cabeça e desatou aos gritos às 4 e tal da manhã. Eu só consegui acordar ao fim de muitos gritos, sacudi o Xavier, que foi ver o que se passava. Caiu cinco vezes nas escadas e ficou no chão do quarto da Manon. Escavacou-se todo do lado esquerdo e fez uma lesão do joelho com muita dificuldade em andar”.

“A Manon desceu aos trambolhões até ao chão do nosso quarto. Eu levantei-me, caí e já não saí do chão. Gritámos pela Mathilde que veio no mesmo estado e o Xavier lá conseguiu descer as escadas. Consegui pegar no telefone, mas não sabia o que fazer com ele, estava tão obnubilada que não me ocorria sequer a palavra INEM, e se me perguntassem naquela altura qual era o número, não me lembrava”.

A família estava, então, caída no chão. “Não conseguia ver bem, mas sabia que tinha uma chamada da véspera, não atendida de uma grande amiga nossa, a meio do ecrã e carreguei, meio ao calhas, e ela atendeu. E foi ela, a Mariana, quem ligou ao INEM.