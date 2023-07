Trapezista, tatuadora e mais seis curiosidades sobre Margot Robbie, a nova Barbie

O filme live-action da Barbie estreia esta quinta-feira, dia 20 de julho, com a atriz australiana Margot Robbie na pele da boneca mais famosa do mundo.

O mundo inteiro tem estado a acompanhar a loucura do lançamento do novo filme da Barbie e o cor-de-rosa explodiu e tem invadido todas as lojas possíveis.

A protagonista do filme, que interpreta a boneca mais famosa do mundo, Margot Robbie tem incarnado o papel na perfeição. Para saber mais sobre a “Barbie humana”, veja algumas curiosidades sobre a atriz australiana.

Aos oito anos, Margot Robbie fez aulas de circo, onde aprendeu truques de magia e trapézio. A atriz chegou a ganhar um certificado pelas suas habilidades no ar.

Na adolescência, Margot costumava pintar o cabelo de preto, porque gostava de se ver morena. Contudo, com as oportunidades de emprego a surgirem, a atriz teve de regressar para o loiro. Margot contou que ficou de coração partido por ter de deixar de pintar o cabelo de escuro.

Antes da fama, Margot teve vários empregos. Mas um deles ficou-lhe na memória. A atriz trabalhou no Subway, uma empresa de sanduíches, e foi a própria a afirmar que era ótima no que fazia, uma vez que, durante a preparação dos pedidos, espalhava de modo uniforme todos os ingredientes e até oferecia sanduíches de graça aos clientes que considerava bonitos.

Um dos filmes de maior notoriedade na carreira de Margot foi “O Lobo de Wall Street”, onde contracenou com Leonardo DiCaprio, interpretando o papel de Naomi, sua esposa. Nas audições para o papel, a atriz teve de improvisar uma cena onde tentava seduzir o ator. No meio da audição, Margot deu um estalo a DiCaprio, atitude que o surpreendeu a ele e ao diretor do filme, Martin Scorsese.

Além de atriz, Margot Robbie é também produtora e fundadora da sua própria empresa. Em 2014, criou a LuckyChap Entertainment, com a amiga Sophia Kerr, a assessora Josey McNamara e o respetivo marido Tom Ackerley. A empresa tem como objetivo produzir filmes e séries com protagonismo feminino e já se envolveu em projetos como “Aves de Rapina” e “O Esquadrão Suicida”.

A atriz é fã de tatuagens. Não só tem algumas espalhadas pelo corpo, como também já tatuou amigos e colegas de elenco. Margot costuma carregar consigo uma máquina portátil e já “deixou a sua marca” em mais de 100 pessoas, nomeadamente Cara Delevingne e Will Smith.

Margot Robbie é amante de hóquei no gelo. Natural de uma cidade e de um país com tempo mais quente, o desporto praticado no gelo sempre foi objeto de adoração pela atriz. Quando se mudou para os Estados Unidos, integrou uma equipa amadora. Atualemnte, é grande fã dos New York Rangers.

Capa da Playboy? Não. Após o sucesso do filme “O Lobo de Wall Street”, Margot Robbie foi convidada por Hugh Hefner, fundador da revista “Playboy”, a posar nua. A atriz recusou, uma vez que já tinha “envergonhado” a família em algumas cenas que havia interpretado.

Margot Robbie vai dar vida à Barbie no novo filme que chega esta quinta-feira, 20 de julho, às salas de cinema.