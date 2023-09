TVI com reforço: Júlio Magalhães regressa ao canal

Júlio Magalhães irá retornar à TVI, ao horário da hora de almoço, como pivot principal do Jornal.

A TVI acaba de anunciar um novo reforço à sua equipa. Júlio Magalhães regressa ao canal como pivot principal do jornal no horário da hora do almoço, sendo assim “a mudança mais visível na nova temporada da Informação da TVI”, lê-se em comunicado.

Júlio tinha voltado à Media Capital em 2021 para o lançamento da CNN Portugal. Contudo, agora vai aparecer ao lado de Sara Pinto. Nuno Santos, diretor de Informação da TVI, afirma que é algo “crucial na nossa relação com os públicos. A escolha da Sara e do Júlio mostra a importância que estamos a dar ao Jornal e o investimento que vamos fazer”.

De sexta a domingo, o jornal será apresentado por José Carlos Araújo e Cátia Nobre. Nos horários nobres, também há mudanças. “José Alberto Carvalho, com Sandra Felgueiras, é agora o pivot à semana enquanto Pedro Benevides estará acompanhado de Andreia Vale, que regressa após uma ausência de dez meses, à sexta, sábado e domingo”.