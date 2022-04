TVI e SIC cancelam programas de Entretenimento em memória de Sara Carreira

A TVI e a SIC decidiram não transmitir os programas de Entretenimentos que emitem todos os domingos em homenagem a Sara Carreira, que morreu num acidente de viação.

A estação de Queluz de Baixo explicou no Instagram que não vai transmitir o “Somos Portugal” em respeito pelo “trágico desaparecimento” de Sara Carreira e por não achar o formato “adequado ao momento”.

“O ‘Somos Portugal’ é um programa que celebra os artistas e o país, mas num registo não adequado ao momento. A TVI endereça à família Carreira, com quem tem históricas ligações, os seus sentimentos”, pode ler-se.

Também a SIC lamentou a morte da filha do Tony Carreira e cancelou a emissão dos programas “Olhó Baião” e “Domingão em Casa”.

“É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte brutal de Sara Carreira, aos 21 anos. Nunca esqueceremos a Sara, a sua alegria e doçura e comungamos da dor da sua família, a quem desejamos força e coragem na mais terrível das horas. Que a sua memória e o seu amor permaneçam vivos entre todos aqueles que a conheceram. Em virtude desta perda brutal, a SIC decidiu não realizar os programas ‘Olhó Baião!’ e ‘Domingão em Casa’ deste dia 6 de dezembro. Estamos a acompanhar a evolução do estado clínico do ator Ivo Lucas, com quem nos solidarizamos neste momento duplamente difícil e a quem a SIC deseja uma recuperação plena e prestará o apoio que for necessário”, lê-se na nota no Instagram.

Diversas caras conhecidas como a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, o diretor-geral da estação de Queluz de Baixo, Nuno Santos, e Tânia Ribas de Oliveira já reagiram à morte de Sara Carreira nas redes sociais.