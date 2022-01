TVI lidera audiências na passagem de Ano

No último dia do ano, a TVI foi a televisão mais vista pelos portugueses e foi líder na contagem decrescente para as 12 badaladas.

De acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcançou 19.7 por centi de “share” no “all day”.

No momento da passagem de ano, últimos segundos de 2020 e nos primeiros minutos de 2021, a estação foi a televisão mais vista e que acompanhou mais telespectadores nesta contagem.

A Gala Especial Fim de Ano do “Big Brother – A Revolução” também liderou à noite e o último programa de Manuel Luís Goucha à frente do “Você na TV” foi líder no horário.

“Um resultado auspicioso para o arranque deste novo ano. 2020 foi um ano de recuperação, de afirmação e de mudança. A TVI entra em 2021, incomparavelmente mais forte, mais consistente e com uma melhor oferta programática”, refere o canal, em comunicado.

“Focada nos seus objetivos, a TVI quer aproximar-se dos portugueses e conquistá-los todos os dias. A liderança dos últimos dois dias do ano é um bom presságio para os sucessos de 2021”, remata a estação de Queluz.